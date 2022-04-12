Курганцы выстроились в очередь на прием комиссии Генпрокуратуры

13 апреля 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Больше 50 курганцев пришли на прием комиссии Генпрокуратуры в Кургане Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Больше 50 жителей Курганской области пришли на личный прием комиссии Генпрокуратуры. Об этом URA.RU рассказал руководитель курганского центра «ЖКХ-Контроль» Иван Камшилов. «Желающих обратиться с заявлениями в комиссию Генпрокуратуры собралось более 50 человек. Большинство жалоб связано с ЖКХ, работой УФССП, пенсионные проблемы. Я обращаюсь в связи с неисполнением решений суда, связанных с ремонтом улиц, проездов, дворов в Кургане. У нас более двадцати решений суда мэрия не исполняет больше трех лет. Десятки раз чиновников штрафовали, предупреждения выносили, но в план ремонта эти участки так и не попадают», — рассказал Иван Камшилов. Ранее URA.RU писало, что 13 апреля комиссия Генеральной прокуратуры РФ проведет личный прием граждан в Кургане. Обращения курганцев принимают с 10:00 начальник отдела Генпрокуратуры Дементьев С. В. и старший прокурор отдела Поклоннова С. Н. в здании прокуратуры города Кургана. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Больше 50 жителей Курганской области пришли на личный прием комиссии Генпрокуратуры. Об этом URA.RU рассказал руководитель курганского центра «ЖКХ-Контроль» Иван Камшилов. «Желающих обратиться с заявлениями в комиссию Генпрокуратуры собралось более 50 человек. Большинство жалоб связано с ЖКХ, работой УФССП, пенсионные проблемы. Я обращаюсь в связи с неисполнением решений суда, связанных с ремонтом улиц, проездов, дворов в Кургане. У нас более двадцати решений суда мэрия не исполняет больше трех лет. Десятки раз чиновников штрафовали, предупреждения выносили, но в план ремонта эти участки так и не попадают», — рассказал Иван Камшилов. Ранее URA.RU писало, что 13 апреля комиссия Генеральной прокуратуры РФ проведет личный прием граждан в Кургане. Обращения курганцев принимают с 10:00 начальник отдела Генпрокуратуры Дементьев С. В. и старший прокурор отдела Поклоннова С. Н. в здании прокуратуры города Кургана.