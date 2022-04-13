Baza: ФСБ устроила обыск в «Аэрофлоте» из-за спецоперации

Обыск прошел в офисе «Аэрофлота» на Арбате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ФСБ провела обыск в московском офисе «Аэрофлота» днем 12 апреля. Telegram-канал Baza сообщил, что одной из причин обыска были заявления бывшего замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу «Аэрофлота» Андрея Панова и его позиция по спецоперации на Украине.

«ФСБ пришла с обысками в Аэрофлот. Вчера днем сотрудники спецслужбы нагрянули в офис компании на Арбате. Обыски продолжались весь день. По данным Базы, одной из причин обыска, стали высказывания Андрея Панова, а также его позиция по спецоперации на Украине», — пишет Baza. Источники telegram-канала подтвердили, что обыски были в «вотчине Панова».

URA.RU отправило запрос ФСБ и «Аэрофлоту». На момент публикации материала ответа не поступило.

Месяц назад Панов уехал из России и перестал работать в «Аэрофлоте», передает «Царьград». Теперь он находится в Израиле, пишет Baza. Панов недавно написал колонку для британской газеты Financial Times. В материале он обратился к крупным руководителям и топ-менеджерам российских компаний и призвал их саботировать работу из-за происходящего на Украине, а также откладывать или игнорировать сделки и контракты, которые поддерживают боевые действия.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация, отмечал президент РФ Владимир Путин. Также нужно было помочь людям в Донбассе, которые подвергались геноциду, высказывался он. По словам Путина, у России не было другого выбора, потому что Украина отказалась выполнять минские соглашения.

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