Россия преследует благородные цели, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Цели и задачи операции по спасению жителей Донбасса будут выполнены. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита на космодром Восточный в Амурской области.

«[Цели и задачи спецоперации] благородные — помощь людям Донбасса», — заявил российский лидер. Он подчеркнул, что Украину начали превращать в «антироссийский плацдарм», всячески поддерживая «ростки национализма». «Из-за того, что на Украине специально выращивали неонацистскую поросль, столкновение с Москвой было неизбежно, вопрос был только во времени», — подчеркнул Путин.

Спецоперация на Украине, заявил Путин, — это одна из мер обеспечения безопасности России «У нас не было другого выбора. Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, продолжать терпеть геноцид было невозможно», — заявил Путин. Его слова приводит РИА «Новости».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.

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