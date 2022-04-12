12 апреля 2022

В Великобритании уничтожили семена, присланные из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевная. Поселок Глинки. Курган, рука, пшеница, посевная, зерно, сельское хозяйство
Челябинец отправил семена без сопроводительного сертификата Фото:

В Великобритании уничтожили семена цветочных, плодовых, овощных и декоративных культур, присланные из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию отправили без сопроводительных документов фитосанитарного сертификата.

«Житель Челябинска отправил за границу семена цветочных, плодовых, овощных и декоративных культур без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В Великобритании потенциально опасные семена были изъяты из посылки и уничтожены», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что за нарушение международного законодательства в области карантина растений челябинца привлекли к административной ответственности. В управлении напомнили о запрете отправлять за границу почтой растительный материал без фитосанитарного сертификата.

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В Великобритании уничтожили семена цветочных, плодовых, овощных и декоративных культур, присланные из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию отправили без сопроводительных документов фитосанитарного сертификата. «Житель Челябинска отправил за границу семена цветочных, плодовых, овощных и декоративных культур без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В Великобритании потенциально опасные семена были изъяты из посылки и уничтожены», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что за нарушение международного законодательства в области карантина растений челябинца привлекли к административной ответственности. В управлении напомнили о запрете отправлять за границу почтой растительный материал без фитосанитарного сертификата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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