В Великобритании уничтожили семена, присланные из Челябинска

Челябинец отправил семена без сопроводительного сертификата Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Великобритании уничтожили семена цветочных, плодовых, овощных и декоративных культур, присланные из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию отправили без сопроводительных документов фитосанитарного сертификата.

«Житель Челябинска отправил за границу семена цветочных, плодовых, овощных и декоративных культур без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В Великобритании потенциально опасные семена были изъяты из посылки и уничтожены», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что за нарушение международного законодательства в области карантина растений челябинца привлекли к административной ответственности. В управлении напомнили о запрете отправлять за границу почтой растительный материал без фитосанитарного сертификата.