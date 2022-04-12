Зарплата квалифицированных рабочих составляет от 30 до 58 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшие челябинские заводы массово набирают работников. Эти данные URA.RU представили в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

«Ведущим предприятиям региона требуются инженеры, рабочие, технологи, операторы станков, монтажники, станочники, металлурги, слесаря, токари и многие другие специалисты. Есть вакансии и на руководящие должности», — следует из данных регионального центра по труду и занятости, предоставленных URA.RU.

Так в ООО «Станкомаш» требуется 22 сотрудника, в ПАО «Челябинский металлургический комбинат» требуется 121 сотрудник, ОАО «ММК-МЕТИЗ» набирает 58 человек. Свободные вакансии есть в АО «Челябинский цинковый завод» -14 вакансий, в ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» — 166,в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ)- 35 и в ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» — 46. В среднем зарплата квалифицированного рабочего на челябинских предприятиях варьируется от 30 до 58 тыс. рублей.

На предприятиях есть свободные вакансии и на руководящие должности. На ООО «Станкомаш» требуется заместитель начальника с зарплатой до 75 тыс. рублей, на ПАО «Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) требуется начальник участка с зарплатой до 84 тыс. рублей. Сразу несколько руководителей ищут на ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» — это начальник центра с зарплатой 46 тыс. рублей и два начальника отдела с зарплатой в 40 тыс. рублей.

Ранее в Челябинской области шесть предприятий уведомили о массовых сокращениях своих сотрудников. О предстоящих увольнениях региональную службу занятости уведомило 137 организаций на 1698 человек.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам