В Кургане ради спасения грызунов установят новый дорожный знак

Курганцев предупредят о животных специальным знаком (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана попросил представителей власти защитить ондатр, которые через проспект Маршала Голикова мигрируют из одного водоема в другой. Сотрудники областного правительства ответили, что попросят мэрию установить специальный дорожный знак.

«Каждое утро проезжаю на работу по участку дороги по проспекту Маршала Голикова, между мостом через речку Черная и улицей Родькина. [Весной] начинается миграция ондатры из одного водоема в другой, автомобилисты почему-то давят их. Прошу, если возможно, расположить по маршруту информационный щит, чтоб водители не делали этого, либо примите другие меры для охраны ондатры», — написал горожанин на портале «Обратись».

Ему ответили представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «В администрацию города Кургана в ближайшее время будет направлено письмо об установке по указанному в обращении участку дороги вдоль проспекта Маршала Голикова информационного знака „Дикие животные“», — объяснили сотрудники ведомства.

Там отметили, что миграция ондатры связана с естественными циклическими процессами, и оказывая влияние на них можно нарушить целостность экосистемы. По словам представителей департамента, в этой ситуации нет смысла отлавливать ондатр и перемещать в другое место, в том числе, из-за законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.