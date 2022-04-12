В Екатеринбурге пропал подозреваемый в опасном преступлении. Фото

13 апреля 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Силовики попросили помощи в поисках у свердловчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге ищут фигуранта дела о тяжком преступлении Артемия Кадочникова, который одет во все темное и хромает. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «По уголовному делу об особо тяжком преступлении разыскивается Артемий Валерьевич Кадочников 1985 года рождения (может представляться Сергеем Витальевичем Боровиковым 1986 года рождения)», — рассказал Шульга. Он отметил, что предполагаемый преступник ростом 190 сантиметров, хромает и одет в темно-синюю длинную куртку, а также темные штаны и шапку. Кадочников лысый и с щетиной на лице. Силовики опубликовали два фото подозреваемого, попросив свердловчан сообщать любую информацию о его местонахождении. Связаться с полицией можно по телефону 8(343)358-83-38. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что все звонящие смогут сохранить конфиденциальность. Фото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге ищут фигуранта дела о тяжком преступлении Артемия Кадочникова, который одет во все темное и хромает. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «По уголовному делу об особо тяжком преступлении разыскивается Артемий Валерьевич Кадочников 1985 года рождения (может представляться Сергеем Витальевичем Боровиковым 1986 года рождения)», — рассказал Шульга. Он отметил, что предполагаемый преступник ростом 190 сантиметров, хромает и одет в темно-синюю длинную куртку, а также темные штаны и шапку. Кадочников лысый и с щетиной на лице. Силовики опубликовали два фото подозреваемого, попросив свердловчан сообщать любую информацию о его местонахождении. Связаться с полицией можно по телефону 8(343)358-83-38. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что все звонящие смогут сохранить конфиденциальность.