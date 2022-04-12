На главной трассе ЯНАО отремонтируют три моста

13 апреля 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Завершить работы планируют к концу ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке Пуровск-Коротчаево автомобильной дороги Сургут-Салехард отремонтируют три моста. Об этом сообщила пресс-служба правительстве ЯНАО. «Ввиду особенностей географического положения, мосты для округа являются одними из ключевых дорожных объектов, обеспечивающих бесперебойное транспортное сообщение», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства округа Денис Напольских. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнит компания «Мостострой-11». Дорожники разберут старое покрытие, отремонтируют опоры и пролеты, обустроят тротуары и водоотводы. Завершить ремонт планируется к концу ноября. Ранее URA.RU писало, что главную трассу ЯНАО отремонтируют фирмы депутатов. Об этом сообщалось на сайте закупок. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

На участке Пуровск-Коротчаево автомобильной дороги Сургут-Салехард отремонтируют три моста. Об этом сообщила пресс-служба правительстве ЯНАО. «Ввиду особенностей географического положения, мосты для округа являются одними из ключевых дорожных объектов, обеспечивающих бесперебойное транспортное сообщение», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства округа Денис Напольских. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнит компания «Мостострой-11». Дорожники разберут старое покрытие, отремонтируют опоры и пролеты, обустроят тротуары и водоотводы. Завершить ремонт планируется к концу ноября. Ранее URA.RU писало, что главную трассу ЯНАО отремонтируют фирмы депутатов. Об этом сообщалось на сайте закупок.