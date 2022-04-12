12 апреля 2022
11 апреля 2022

На главной трассе ЯНАО отремонтируют три моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные знаки. Курган, дорожные знаки, дорожные работы, ремонт дорог, ремонтные работы
Завершить работы планируют к концу ноября Фото:

На участке Пуровск-Коротчаево автомобильной дороги Сургут-Салехард отремонтируют три моста. Об этом сообщила пресс-служба правительстве ЯНАО.

«Ввиду особенностей географического положения, мосты для округа являются одними из ключевых дорожных объектов, обеспечивающих бесперебойное транспортное сообщение», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства округа Денис Напольских. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнит компания «Мостострой-11».

Дорожники разберут старое покрытие, отремонтируют опоры и пролеты, обустроят тротуары и водоотводы. Завершить ремонт планируется к концу ноября.

Ранее URA.RU писало, что главную трассу ЯНАО отремонтируют фирмы депутатов. Об этом сообщалось на сайте закупок.

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На участке Пуровск-Коротчаево автомобильной дороги Сургут-Салехард отремонтируют три моста. Об этом сообщила пресс-служба правительстве ЯНАО. «Ввиду особенностей географического положения, мосты для округа являются одними из ключевых дорожных объектов, обеспечивающих бесперебойное транспортное сообщение», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства округа Денис Напольских. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнит компания «Мостострой-11». Дорожники разберут старое покрытие, отремонтируют опоры и пролеты, обустроят тротуары и водоотводы. Завершить ремонт планируется к концу ноября. Ранее URA.RU писало, что главную трассу ЯНАО отремонтируют фирмы депутатов. Об этом сообщалось на сайте закупок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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