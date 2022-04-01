Главную трассу ЯНАО отремонтируют фирмы депутатов

01 апреля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

АО «Мостострой-11» принадлежит депутату Николаю Руссу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти ЯНАО заключили контракты на ремонт участка Пуровск—Коротчаево трассы Сургут—Салехард с компаниями депутата Тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11» и компанией, принадлежавшей семье депутата заксобрания Ямала Алексея Ситникова. Об этом сообщается на сайте закупок. «ГКУ „Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“ в лице директора Конева Дениса Александровича с одной стороны и АО „Мостострой-11“ в лице генерального директора Руссу Николая Александровича с другой стороны на основании результатов определения поставщика заключили государственный контракт на выполнение работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Сургут—Салехард, участок Пуровск—Коротчаево», — говорится в документах. На участие в закупке была подана всего лишь одна заявка. С компанией Руссо власти заключили два контракта по ремонту участка Пуровск—Коротчаево, общая сумма которых составила более шести миллиардов рублей. Средства выделяются из окружного бюджета ЯНАО. Ремонтные работы будут осуществляться до 17 ноября 2023 года. Также для ремонта этого участка власти заключат контракт с компанией «Уренгойдорстрой», которой заплатят полтора миллиарда рублей. Сейчас компанией владеет Александр Рысков. По данным сайта закупок, ООО «Уренгойдорстрой» в 2014, 2017, 2020 годах уже выигрывала аукционы на ремонт участка Пуровск—Коротчаево. Однако дорога по-прежнему находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что власти не могли найти подрядчика на трассу Сургут—Салехард, поскольку потенциальные поставщики не изъявляли желания участвовать в торгах. Также любимая компания властей «Мостострой-11», которая получает большинство крупных контрактов на строительство в Тюменской области, влезла в кредиты из-за кризиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО заключили контракты на ремонт участка Пуровск—Коротчаево трассы Сургут—Салехард с компаниями депутата Тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11» и компанией, принадлежавшей семье депутата заксобрания Ямала Алексея Ситникова. Об этом сообщается на сайте закупок. «ГКУ „Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“ в лице директора Конева Дениса Александровича с одной стороны и АО „Мостострой-11“ в лице генерального директора Руссу Николая Александровича с другой стороны на основании результатов определения поставщика заключили государственный контракт на выполнение работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Сургут—Салехард, участок Пуровск—Коротчаево», — говорится в документах. На участие в закупке была подана всего лишь одна заявка. С компанией Руссо власти заключили два контракта по ремонту участка Пуровск—Коротчаево, общая сумма которых составила более шести миллиардов рублей. Средства выделяются из окружного бюджета ЯНАО. Ремонтные работы будут осуществляться до 17 ноября 2023 года. Также для ремонта этого участка власти заключат контракт с компанией «Уренгойдорстрой», которой заплатят полтора миллиарда рублей. Сейчас компанией владеет Александр Рысков. По данным сайта закупок, ООО «Уренгойдорстрой» в 2014, 2017, 2020 годах уже выигрывала аукционы на ремонт участка Пуровск—Коротчаево. Однако дорога по-прежнему находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что власти не могли найти подрядчика на трассу Сургут—Салехард, поскольку потенциальные поставщики не изъявляли желания участвовать в торгах. Также любимая компания властей «Мостострой-11», которая получает большинство крупных контрактов на строительство в Тюменской области, влезла в кредиты из-за кризиса.