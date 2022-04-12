В меню тюменских школьников появится новый продукт

Молоко, обогащенное йодом, школьникам начнут давать в рамках федерального эксперимента (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Молоко, обогащенное йодом, появится в школьных столовых в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы. Нововведение внедрят в рамках федерального эксперимента.

«Роспотребнадзор предложил провести в йододефицитных регионах эксперимент по использованию при приготовлении пищи в образовательных организациях обогащенных йодом продуктов. К таким регионам отнесена и Тюменская область. В регионе в меню школьников введут молоко и молочные продукты, обогащенные йодом и селеном, с различными вкусами», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

По данным властей, с июня молоко начнут получать дети в школьных лагерях. А в сентябре попробовать его смогут все учащиеся. Поставщиком выступит местный молочный завод. В комбинате школьного питания «Центральный» URA.RU рассказали, что также планируют наладить выпуск обогащенного йодом мороженого.