12 апреля 2022

В меню тюменских школьников появится новый продукт

© Служба новостей «URA.RU»
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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, молочная продукция
Молоко, обогащенное йодом, школьникам начнут давать в рамках федерального эксперимента (архивное фото) Фото:

Молоко, обогащенное йодом, появится в школьных столовых в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы. Нововведение внедрят в рамках федерального эксперимента.

«Роспотребнадзор предложил провести в йододефицитных регионах эксперимент по использованию при приготовлении пищи в образовательных организациях обогащенных йодом продуктов. К таким регионам отнесена и Тюменская область. В регионе в меню школьников введут молоко и молочные продукты, обогащенные йодом и селеном, с различными вкусами», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

По данным властей, с июня молоко начнут получать дети в школьных лагерях. А в сентябре попробовать его смогут все учащиеся. Поставщиком выступит местный молочный завод. В комбинате школьного питания «Центральный» URA.RU рассказали, что также планируют наладить выпуск обогащенного йодом мороженого.

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Молоко, обогащенное йодом, появится в школьных столовых в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы. Нововведение внедрят в рамках федерального эксперимента. «Роспотребнадзор предложил провести в йододефицитных регионах эксперимент по использованию при приготовлении пищи в образовательных организациях обогащенных йодом продуктов. К таким регионам отнесена и Тюменская область. В регионе в меню школьников введут молоко и молочные продукты, обогащенные йодом и селеном, с различными вкусами», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. По данным властей, с июня молоко начнут получать дети в школьных лагерях. А в сентябре попробовать его смогут все учащиеся. Поставщиком выступит местный молочный завод. В комбинате школьного питания «Центральный» URA.RU рассказали, что также планируют наладить выпуск обогащенного йодом мороженого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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