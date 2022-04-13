Свердловский завод лекарств остановил поставки из Европы

Завод «Медсинтез» перестал поставлять западное оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский завод по производству лекарственных препаратов «Медсинтез» (Новоуральск) на фоне санкций прекратил поставки оборудования и других товаров из Европы. Как заявил владелец предприятия, депутат Госдумы Александр Петров, сейчас завод ищет аналоги в России.

«Практически все оборудование для производства фармацевтики — иностранное, мы ищем возможности, чтобы санкции никак не повлияли на нашу работу. Логистика с Европой прекратилась, сейчас требуются новые логистические возможности, чтобы привезти товар из Европы. Некоторые европейские поставщики говорят, что товара нет, не готовы в Россию поставлять. Ищем заменители в России и [дружественных] странах», — сказал Петров в интервью ТАСС.

Владелец завода также выразил уверенность, что западные санкции не повлияют на производство собственных препаратов. В частности, «Медсинтез» выпускает противовирусный препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом. По словам Петрова, один из главных вопросов сейчас — найти замену лекарственным компонентам для производства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны. В ответ Евросоюз и США ввели санкции в отношении России. Путин заявлял, что ограничения «имеют все признаки агрессии». На фоне санкций жители РФ начали массово скупать лекарства. В Минздраве и Минпромторге заявили, что в России нет дефицита лекарств. Также власти вносят необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем.

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