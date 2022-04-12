Из Казахстана в Челябинскую область не пустили 38 тонн корма

Машины с грузом отправили обратно в Казахстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На российско-казахстанской границе запретили ввоз 38 тонн корма для животных на территорию Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались ввезти в регион без документов.

«Из города Рудный в деревню Звягино Чебаркульского района Челябинской области пытались ввезти 38 тонн белково-кормовой смеси без обязательных ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата. Данные документы подтверждают качество и безопасность продукции и эпизоотическое благополучие территории, где она была произведена», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В управлении надзорного ведомства добавили, что груз завозился из Костанайской области, в которой зимой текущего года регистрировались особо опасные болезни животных. Употребление животными в Челябинской области такой продукции может привести к вспышке болезни.

Машины с кормом развернули на границе, и отправили обратно в Костанайскую область для оформления необходимых документов. Перевозчик привлечен к административной ответственности. С ним провели разъяснительную беседу.

Ранее челябинские пограничники запретили вывозить в Казахстан 1,5 тонны животного жира. Продукция также перевозилась без документов, и была возвращена в место погрузки.