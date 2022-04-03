03 апреля 2022
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01 апреля 2022

В Челябинске перехватили 1,5 тонны жира, следовавшие в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Машину с грузом вернули в место погрузки Фото:

На российско-казахстанской границе в Челябинской области не дали разрешение на вывоз в Казахстан 1,5 тонны животного жира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора, продукция перевозилась без сопроводительных документов.

«В результате совместной работы сотрудников Управления Россельхознадзора по Челябинской области и Пограничного Управления ФСБ России по Челябинской области пресечен вывоз 1500 килограммов животного жира. Причина возврата — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В управлении добавили, что продукция перевозилась из Екатеринбурга в Костанай. Принято решение о возврате машины в место отправления для оформления документов. С перевозчиком проведена разъяснительная беседа, он привлечены к административной ответственности.

Ранее из Челябинска запретили вывозить 22 тонны фруктов. Продукция вывозились без фитосанитарного сертификата, что является нарушением требований международного и российского законодательства.

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На российско-казахстанской границе в Челябинской области не дали разрешение на вывоз в Казахстан 1,5 тонны животного жира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора, продукция перевозилась без сопроводительных документов. «В результате совместной работы сотрудников Управления Россельхознадзора по Челябинской области и Пограничного Управления ФСБ России по Челябинской области пресечен вывоз 1500 килограммов животного жира. Причина возврата — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В управлении добавили, что продукция перевозилась из Екатеринбурга в Костанай. Принято решение о возврате машины в место отправления для оформления документов. С перевозчиком проведена разъяснительная беседа, он привлечены к административной ответственности. Ранее из Челябинска запретили вывозить 22 тонны фруктов. Продукция вывозились без фитосанитарного сертификата, что является нарушением требований международного и российского законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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