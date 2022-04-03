В Челябинске перехватили 1,5 тонны жира, следовавшие в Казахстан

Машину с грузом вернули в место погрузки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На российско-казахстанской границе в Челябинской области не дали разрешение на вывоз в Казахстан 1,5 тонны животного жира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора, продукция перевозилась без сопроводительных документов.

«В результате совместной работы сотрудников Управления Россельхознадзора по Челябинской области и Пограничного Управления ФСБ России по Челябинской области пресечен вывоз 1500 килограммов животного жира. Причина возврата — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В управлении добавили, что продукция перевозилась из Екатеринбурга в Костанай. Принято решение о возврате машины в место отправления для оформления документов. С перевозчиком проведена разъяснительная беседа, он привлечены к административной ответственности.

Ранее из Челябинска запретили вывозить 22 тонны фруктов. Продукция вывозились без фитосанитарного сертификата, что является нарушением требований международного и российского законодательства.