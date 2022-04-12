В Перми учредили фонд помощи добровольцам Донбасса

13 апреля 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Фонд также оказывает поддержку пермским подразделениям СОБРа и ОМОНа на Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми учредили фонд помощи добровольцам Донбасса и их семьям. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Прикамье». Организация собирает пожертвования и приобретает на них все, что нужно добровольческим подразделениям. «Мы собираем пожертвования, покупаем продукты питания, необходимую технику, такую как квадрокоптеры, рации, а также амуницию, и отправляем добровольческим подразделениям, которые участвуют в спецоперации в ЛНР и ДНР», — цитирует «Коммерсантъ — Прикамье» президента организации Вячеслава Лучникова. Фонд был учрежден 28 марта. Также, по словам Лучникова, техническая поддержка и помощь оказывается пермским подразделениям СОБРа и ОМОНа. Первая отправка продуктов и техники состоится уже в конце текущей или начале следующей недели. «Добровольцы Донбасса» сотрудничают с другим региональным фондом «Союз добровольцев Донбасса». Последний в курсе всех потребностей своих подопечных. Вынужденная спецоперация РФ по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ранее сообщалось, что народная милиция ЛНР и ДНР перехватывает все больше населенных пунктов, которые находились в зоне действия ВСУ. В регионах России собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса, а также принимают беженцев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Перми учредили фонд помощи добровольцам Донбасса и их семьям. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Прикамье». Организация собирает пожертвования и приобретает на них все, что нужно добровольческим подразделениям. «Мы собираем пожертвования, покупаем продукты питания, необходимую технику, такую как квадрокоптеры, рации, а также амуницию, и отправляем добровольческим подразделениям, которые участвуют в спецоперации в ЛНР и ДНР», — цитирует «Коммерсантъ — Прикамье» президента организации Вячеслава Лучникова. Фонд был учрежден 28 марта. Также, по словам Лучникова, техническая поддержка и помощь оказывается пермским подразделениям СОБРа и ОМОНа. Первая отправка продуктов и техники состоится уже в конце текущей или начале следующей недели. «Добровольцы Донбасса» сотрудничают с другим региональным фондом «Союз добровольцев Донбасса». Последний в курсе всех потребностей своих подопечных. Вынужденная спецоперация РФ по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ранее сообщалось, что народная милиция ЛНР и ДНР перехватывает все больше населенных пунктов, которые находились в зоне действия ВСУ. В регионах России собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса, а также принимают беженцев.