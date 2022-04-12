ЯНАО уступил Чукотке и Магадану по уровню зарплат

Ямал занял третье место в топе лидеров по уровню предлагаемых зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямал оказался на третьем месте по уровню заработной платы в России, уступив Чукотскому автономному округу и Магаданской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru.

«По общему уровню средних предлагаемых зарплат первое место в марте этого года занимает Чукотский АО (81 051 рубль), на втором месте с небольшим отставанием — Магаданская область (80 403 рубля), на третьем — Ямало-Ненецкий АО (76 671 рубль)», — говорится в сообщении пресс-службы. По динамике предлагаемых зарплат Ямал занял 37 место в стране — среднее предложение работодателей выросло на 2 435 рублей с 74 237 рублей в марте 2021 года.

Лидерами по приросту зарплатных предложений стали Забайкальский край, где добавили более пяти тысяч рублей, до 59 640 рублей и Брянская область (+4 826 рубля, до 47 088 рублей). Двадцатое место в топе 20 регионов России уровню предлагаемых зарплат в марте 2022 года заняла Мурманская область — 52 652 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО хотят получать не менее 70 тысяч рублей в месяц. Больше всего повышения зарплаты ждут в сфере закупок.