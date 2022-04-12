Брасом, баттерфляй и вольный, предложили жители Надыма. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Надыма не могут выйти из подъезда, потому что из-за растаявшего во дворе снега образовалось целое озеро. Вместо того, чтобы решить проблему, людям предложили прыгать через деревянные доски, написали горожане в соцсети «ВКонтакте».

«Как выходить и заходить в подъезды по адресу ул. Строителей, дом 7. Воды по щиколотку! С детьми вообще не пройти. С коляской не пробраться. Я уж не говорю про людей пожилого возраста, так как под водой слой льда! К мусорным бакам не подобраться! Положили доски, но если я до них допрыгну, то сразу в луже окажусь!», — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Как оказалось, с этой проблемой жильцы сталкиваются каждый год. При этом вопрос, как и прежде никак не решается. Жильцы каждую весну не могут выбраться из дома. «Каждый раз весной и осенью, воды по колено. Страдают жильцы, неужели нельзя хорошо отремонтировать раз и навсегда», — не понимает Галина Киселева. «Брасом, баттерфляй и вольный. Пловцам понравится», — предложила Анастасия Клюева. «Говорили, что с этого подъезда многие жильцы уже 3 дня не выходят на улицу, боятся утонуть», — добавил Алексей Сундеев.

На жалобы горожан под постом отреагировала администрация города. В свою очередь мэрия пообещала передать проблему в управляющую компанию. «Мы сообщили об этом управляющей организации. УК установит дополнительные трапы на подходах к подъездам номер 3 и 4», — ответили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что улицы самого большого города в ЯНАО, Нового Уренгоя затопило талыми водами. Проезжая часть по улице Ямальской превратилась в реку. Это случилось из-за резкого потепления в округе.

Лужи в Надыме Фото из соцсетей

Горожане не могут добраться до мусорных баков Фото из соцсетей

Один из подъездов в Надыме Фото из соцсетей

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