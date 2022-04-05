Горожане под постом предложили ловить рыбу и купить лодку (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Улицы самого большого города в ЯНАО, Нового Уренгоя затопило талыми водами. Проезжая часть по улице Ямальской превратилась в реку, сообщают местные жители в соцсети «ВКонтакте».

«Повезло рыбакам и ездить далеко не надо», — написал Ринат Халилов в группе «Аварийный Новый Уренгой». «Лодочку пора покупать походу», — добавил Николай Соломатин. «Хорошо хоть летом пешеходный сдвинули. А то плавали через дорогу люди», — подчеркнула Анна Конкина.

Мнение горожан под постом разделилось. Многие отметили, что такая ситуация происходит каждый год из-за просадки грунта. «Это своего рода низина, где скапливается вода со всей местности. Как снег не вывози, пока он весь не растает, здесь будет стоять вода. Водоотвода, как известно, в нашем городе нет», — пояснила Алена Нетесова.

Как рассказали агентству в администрации города, это случилось из-за резкого потепления в округе. На данный момент коммунальные службы делают все, чтобы устранить последствия погодных условий. «Все дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, увеличено количество аварийных бригад. Информация об образовании этой лужи передана в подрядную организацию. В ближайшее время туда будет направлена техника», — уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий задержан рейс ЛА17 авиакомпании «Ямал» Салехард-Ноябрьск. Кроме того, в Лабытнанги были отменены занятия для учеников с 1 по 11 классы. Также было закрыто движение по ледовой переправе через Обь между городами Лабытнанги и Салехард, на автодороге Лабытнанги — Харп и закрыта дорога в мкр. Обской.

Затопленная дорога по улице Ямальской Фото из Соцсетей

Затопленная дорога по улице Ямальской Фото из Соцсетей

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