В челябинских магазинах изъяли опасный для здоровья хлеб

С полок изъято две партии хлебобулочных изделий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С прилавков магазинов Челябинской области изъяли почти полтонны опасных хлебобулочных изделий. Продукты исследовали на санитарные показатели, содержание ГМО и радиоактивных веществ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

«За три месяца было исследовано 312 проб хлебобулочных и 150 проб мукомольно-крупяных изделий, которые оценивались по ряду санитарно-химических показателей. Специалисты Роспотребнадзора также исследовали продукты на содержание генетически модифицированных продуктов (ГМО) и радиоактивных веществ», — заявили в пресс-службе ведомства.

Из оборота изъято две партии хлебобулочных изделий объемом 460 килограммов, а также партия мукомольно-крупяных изделий объемом 13 килограммов. Эти продукты не соответствовали качеству по физическим и микробиологическим показателям. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 8 юридических и должностных лиц. Сумма штрафных санкций составила 43 тыс. рублей.

Пробы на наличие ГМО и содержание радиоактивных веществ показали соответствие всем гигиеническим нормативам. В ведомстве заявляют, что вопросы контроля качества и безопасности хлебобулочных изделий являются одним из приоритетных направлений.