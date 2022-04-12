12 апреля 2022

Пермские кинотеатры изменили решение о прокате «Подельников»

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Пермяки смогут оценить новинку кинопроката Фото:

В двух крупных пермских кинотеатрах появился в расписании на 14 апреля показ фильма «Подельники». Его снимали в Пермском крае с бюджетной поддержкой.

Еще сегодня утром сайты кинозалов на премьеру не приглашали. Теперь заявлены по два показа в кинотеатрах «Синема Парк Колизей» и «Синема Парк Планета», следует из их афиш.

Ранее ни в одном пермском кинотеатре сети «Синема Парк» показа премьеры указано не было. Напомним, что картина «Подельники» в конце прошлого года получила рибейт — кинокомпания подтвердила затраты на съемки на территории региона и получила субсидию в 2,6 миллиона рублей. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал эффективность рибейта как инструмента поддержки отрасли, подчеркнув, что фильмы, снятые на пермской земле, прославляют ее.

Расписание показов фильма «Подельники» на 14 апреля в кинотеатрах сети «Синема Парк»

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В двух крупных пермских кинотеатрах появился в расписании на 14 апреля показ фильма «Подельники». Его снимали в Пермском крае с бюджетной поддержкой. Еще сегодня утром сайты кинозалов на премьеру не приглашали. Теперь заявлены по два показа в кинотеатрах «Синема Парк Колизей» и «Синема Парк Планета», следует из их афиш. Ранее ни в одном пермском кинотеатре сети «Синема Парк» показа премьеры указано не было. Напомним, что картина «Подельники» в конце прошлого года получила рибейт — кинокомпания подтвердила затраты на съемки на территории региона и получила субсидию в 2,6 миллиона рублей. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал эффективность рибейта как инструмента поддержки отрасли, подчеркнув, что фильмы, снятые на пермской земле, прославляют ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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