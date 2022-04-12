Пермские кинотеатры изменили решение о прокате «Подельников»

13 апреля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Пермяки смогут оценить новинку кинопроката Фото: Денис Моргунов © URA.RU В двух крупных пермских кинотеатрах появился в расписании на 14 апреля показ фильма «Подельники». Его снимали в Пермском крае с бюджетной поддержкой. Еще сегодня утром сайты кинозалов на премьеру не приглашали. Теперь заявлены по два показа в кинотеатрах «Синема Парк Колизей» и «Синема Парк Планета», следует из их афиш. Ранее ни в одном пермском кинотеатре сети «Синема Парк» показа премьеры указано не было. Напомним, что картина «Подельники» в конце прошлого года получила рибейт — кинокомпания подтвердила затраты на съемки на территории региона и получила субсидию в 2,6 миллиона рублей. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал эффективность рибейта как инструмента поддержки отрасли, подчеркнув, что фильмы, снятые на пермской земле, прославляют ее. Расписание показов фильма «Подельники» на 14 апреля в кинотеатрах сети «Синема Парк» Скриншот с сайта сети / kinoteatr.ru Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В двух крупных пермских кинотеатрах появился в расписании на 14 апреля показ фильма «Подельники». Его снимали в Пермском крае с бюджетной поддержкой. Еще сегодня утром сайты кинозалов на премьеру не приглашали. Теперь заявлены по два показа в кинотеатрах «Синема Парк Колизей» и «Синема Парк Планета», следует из их афиш. Ранее ни в одном пермском кинотеатре сети «Синема Парк» показа премьеры указано не было. Напомним, что картина «Подельники» в конце прошлого года получила рибейт — кинокомпания подтвердила затраты на съемки на территории региона и получила субсидию в 2,6 миллиона рублей. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал эффективность рибейта как инструмента поддержки отрасли, подчеркнув, что фильмы, снятые на пермской земле, прославляют ее.