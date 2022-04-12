Загородная недвижимость Тюмени стала самой дорогой в УрФО

13 апреля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

За год цены на загородную недвижимость в Тюмени выросли на 27,2% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Цены на загородную недвижимость в Тюмени за год выросли на 27,2%. Дома стали самыми дорогими в УрФО — в среднем они стоят по 10 миллионов рублей. «За квартал цена загородных домов в Тюменской области выросла на 2%. Средняя стоимость в регионе — 10,3 миллиона рублей. При этом в Уральском федеральном округе она составляет 8,2 миллиона рублей. Остальные регионы УрФО значительно уступают Тюменской области: в Свердловской области [средняя стоимость загородных домов] — 9,1 миллиона рублей, в Челябинской — 8,4 миллиона, в ХМАО — 7,7 миллиона, в Курганской — 5,7 миллиона рублей. В целом по стране загородные дома в среднем стоят 10,7 миллиона», — сообщает издание «РБК Тюмень». По словам руководителя «Циан.Аналитики», Алексея Попова, рост цен на загородную недвижимость увеличивается по причине повышенного спроса, из-за чего наиболее доступные варианты разбирают быстрее. В агентстве недвижимость «Юнидом» изданию «РБК Тюмень» рассказали, что стоимость дач выросла на 30-50%, а самыми популярными являются участки на Московском, Ялуторовском и Салаирском тракте, так как там наибольшее количество СНТ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Цены на загородную недвижимость в Тюмени за год выросли на 27,2%. Дома стали самыми дорогими в УрФО — в среднем они стоят по 10 миллионов рублей. «За квартал цена загородных домов в Тюменской области выросла на 2%. Средняя стоимость в регионе — 10,3 миллиона рублей. При этом в Уральском федеральном округе она составляет 8,2 миллиона рублей. Остальные регионы УрФО значительно уступают Тюменской области: в Свердловской области [средняя стоимость загородных домов] — 9,1 миллиона рублей, в Челябинской — 8,4 миллиона, в ХМАО — 7,7 миллиона, в Курганской — 5,7 миллиона рублей. В целом по стране загородные дома в среднем стоят 10,7 миллиона», — сообщает издание «РБК Тюмень». По словам руководителя «Циан.Аналитики», Алексея Попова, рост цен на загородную недвижимость увеличивается по причине повышенного спроса, из-за чего наиболее доступные варианты разбирают быстрее. В агентстве недвижимость «Юнидом» изданию «РБК Тюмень» рассказали, что стоимость дач выросла на 30-50%, а самыми популярными являются участки на Московском, Ялуторовском и Салаирском тракте, так как там наибольшее количество СНТ.