Британия ужесточила санкции против РФ

Санкции введены против бизнесменов из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания внесла в санкционный список еще 206 физических и юридических лиц из России, Луганской и Донецкой народных республик. Туда, в частности, попал президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Черный список опубликован на информационном веб-сайте государственного сектора Соединенного Королевства.

«Возглавляя „Лукойл“, Алекперов продолжает получать выгоду и поддерживать правительство России. Ведет бизнес в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в российском энергетическом секторе», — говорится в документе.

Также санкции введены против экс-президента РЖД Владимира Якунина, главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, главы Ozon Александра Шульгина, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, вице-президента «Газпромбанка» Сергея Фурсенко и супруги министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Марии Лавровой. Активы всех, на кого распространили санкции, заморозят. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции уже коснулись бизнесмена Олега Дерипаски, главы Сбербанка Германа Грефа, предпринимателя Саида Керимова, представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, напоминает деловая газета «Взгляд». Также в санкционные списки попал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам