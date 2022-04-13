Путин раскрыл план российского ответа на санкции Запада

13 апреля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что ответом на санкции должно быть улучшение социальной сферы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский ответ на ограничения Запада против России должен быть в достижении нынешних задач, которые стоят перед страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. Прежде всего это касается социальной сферы», — отметил он на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В свою очередь, российскими властям были разработаны пакеты антикризисных мер, которые коснутся бизнеса и обычных граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российский ответ на ограничения Запада против России должен быть в достижении нынешних задач, которые стоят перед страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. Прежде всего это касается социальной сферы», — отметил он на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В свою очередь, российскими властям были разработаны пакеты антикризисных мер, которые коснутся бизнеса и обычных граждан.