Путин раскрыл план российского ответа на санкции Запада

Российский ответ на ограничения Запада против России должен быть в достижении нынешних задач, которые стоят перед страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. Прежде всего это касается социальной сферы», — отметил он на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В свою очередь, российскими властям были разработаны пакеты антикризисных мер, которые коснутся бизнеса и обычных граждан.
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Российский ответ на ограничения Запада против России должен быть в достижении нынешних задач, которые стоят перед страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. Прежде всего это касается социальной сферы», — отметил он на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В свою очередь, российскими властям были разработаны пакеты антикризисных мер, которые коснутся бизнеса и обычных граждан.