В Курской области обстреляли погранпункт

В результате обстрела никто не пострадал Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В деревне Гордеевка Курской области обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной. Об этом сообщалось на странице администрации Кореневского района в соцсети «ВКонтакте».

«Час назад была слышна стрельба из огнестрельного оружия на сопредельной территории в районе деревни Гордеевка. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», — говорилось в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что пограничный наряд со стороны Украины был обстрелян из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем российские пограничники подавили нападение.

ВСУ уже наносили удары по территории России. Утром 1 апреля вертолеты Ми-24 выстрелили ракетами по нефтебазе в Белгороде, передает «Национальная служба новостей». 6 апреля в Суджанском районе Курской области были обстреляны позиции пограничников из минометов, напоминает RT. 9 апреля пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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