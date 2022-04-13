Покинувшему челябинский парламент депутату не могут найти замену

Избрать преемника Владимиру Павлову должны осенью, но желающих пока нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На праймериз «Единой России» по выборам депутата от Троицкого избирательного округа к 13 апреля не подал документы ни один претендент, сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Между тем, сдать бумаги можно лишь до конца апреля. Место стало вакантным после перехода на работу в Госдуму Владимира Павлова.

«На данный момент ни один человек не сдал документы. Сделать это можно до конца месяца», — пояснили URA.RU в исполкоме реготделения партии.

Павлов, занимавший должность вице-спикера регионального парламента, в сентябре 2021 года избрался в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу и тогда же подал заявление о сложении полномочий депутата ЗСО. Он курировал в заксобрании комитет по экономике и комитет по аграрной политике.

Закон предусматривает лишь год на подготовку и проведение довыборов. Их предполагается провести в сентябре 2022 года. До последнего времени самым вероятным кандидатом считалась руководитель региональной партийной приемной «Единой России» Марина Поддубная. Но, по имеющимся данным, с финансированием ее кампании возникли сложности, и в партии рассматриваются иные варианты.

Вместе с тем, как утверждают источники URA.RU в партийных кругах, кандидатура Поддубной не снимается с повестки дня. Консультации продолжаются.