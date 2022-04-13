Мэрия Кургана отправит безработных убирать кладбища

Курганских безработных привлекут убирать кладбища Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане создадут временные рабочие места для трудоустройства безработных, которых отправят убирать городские кладбища. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана обеспечить организацию оплачиваемых общественных работ по благоустройству и уборке территорий муниципальных общественных кладбищ путем создания временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан», — указано в тексте постановления. Представителям городского учреждения «Жилищная политика» поручено определить объемы работ, трудоустроить по срочному договору безработных курганцев.

Центру занятости рекомендовано направить на общественные работы необходимое количество безработных. Контролировать исполнение постановления будет директор департамента ЖКХ Роман Медведев.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область получит из федерального бюджета 162,5 млн рублей на поддержку занятости населения. По состоянию на 1 марта численность безработных граждан в Кургане составляла 1123 человека. Это в 1,4 раза меньше, чем в начале года (по состоянию на 1 января — 1592 человека). При этом в городе было открыто 3770 вакансий.