Отремонтированный асфальт свердловского города начал разрушаться. Фото

15 апреля 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Разваливающиеся участки дороги ремонтировались в прошлом году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тугулыме (Свердловская область) образовываются ямы на тех участках дороги, которые ремонтировались полгода назад. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «На тех участках, которые ремонтировались в ноябре 2021 года, начал таять асфальт. Наверное это из-за того, что вместо положенных 5 см асфальта положили только 2см», — поделился источник агентства. Судя по акту выполненных работ, отремонтированы были не все из запланированных участков. Администрация Тугулымского района потратила на дорожные работы по улице Ленина около 1,7 миллионов рублей. «По актам работ, должны были положить слой 2500 м², а по факту сделали 1400 м². 1100 м² не положили вообще. Сэкономили около миллиона рублей», — уточнил собеседник URA.RU. Журналист агентства направил запрос на электронную почту администрации Тугулымского городского округа. На момент публикации ответа не поступило. В столице области Екатеринбурге на 2022 год запланировано строительство и ремонт 25 участков дорог в городе . Большинство участков, которые планируют начать ремонтировать, сконцентрированы в центре. Губернатор области Евгений Куйвашев выделил полмиллиарда рублей на строительство дорожной развязки у «Калины». Сейчас там собираются огромные пробки. Черным отмечен отремонтированный участок Фото: источник URA.RU Акт выполненных работ Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Тугулыме (Свердловская область) образовываются ямы на тех участках дороги, которые ремонтировались полгода назад. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «На тех участках, которые ремонтировались в ноябре 2021 года, начал таять асфальт. Наверное это из-за того, что вместо положенных 5 см асфальта положили только 2см», — поделился источник агентства. Судя по акту выполненных работ, отремонтированы были не все из запланированных участков. Администрация Тугулымского района потратила на дорожные работы по улице Ленина около 1,7 миллионов рублей. «По актам работ, должны были положить слой 2500 м², а по факту сделали 1400 м². 1100 м² не положили вообще. Сэкономили около миллиона рублей», — уточнил собеседник URA.RU. Журналист агентства направил запрос на электронную почту администрации Тугулымского городского округа. На момент публикации ответа не поступило. В столице области Екатеринбурге на 2022 год запланировано строительство и ремонт 25 участков дорог в городе. Большинство участков, которые планируют начать ремонтировать, сконцентрированы в центре. Губернатор области Евгений Куйвашев выделил полмиллиарда рублей на строительство дорожной развязки у «Калины». Сейчас там собираются огромные пробки.