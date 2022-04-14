Куйвашев проспонсировал развязку у «Калины» в Екатеринбурге

15 апреля 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выдал полмиллиарда рублей на стройку у концерна «Калина» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 500 млн рублей Екатеринбургу на строительство развязки у концерна «Калина», где сейчас из-за подготовительных работ собираются огромные пробки. Такое постановление принято на заседании областного правительства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Деньги предоставляются на строительство транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Также на заседании правительства внесены соответствующие изменения в государственную программу региона „Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года“», — уточнили в департаменте. Реконструкция развязки считается областными властями одним из ключевых проектов в Екатеринбурге. Предполагается, что после строительства удастся прекратить автомобильные пробки на этом участке. Проектом занимается крупная подмосковная компания «АльмакорГруп», с которой ранее неоднократно судилась мэрия Нижнего Тагила. Движение от улицы Куйбышева до Сибирского тракта в Екатеринбурге перекрыто на год — до 31 января 2023 года — для строительства развязки у «Калины». О планах реконструировать развязку, построенную в 1963 году, власти заговорили в начале 2019 года. В марте 2021 года мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на контракт в 6,4 млрд рублей. Тендер был отменен из-за возможных претензий ФАС. Обновленная развязка, по замыслу городских чиновников, должна увеличить пропускную способность путепровода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 500 млн рублей Екатеринбургу на строительство развязки у концерна «Калина», где сейчас из-за подготовительных работ собираются огромные пробки. Такое постановление принято на заседании областного правительства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Деньги предоставляются на строительство транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Также на заседании правительства внесены соответствующие изменения в государственную программу региона „Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года“», — уточнили в департаменте. Реконструкция развязки считается областными властями одним из ключевых проектов в Екатеринбурге. Предполагается, что после строительства удастся прекратить автомобильные пробки на этом участке. Проектом занимается крупная подмосковная компания «АльмакорГруп», с которой ранее неоднократно судилась мэрия Нижнего Тагила. Движение от улицы Куйбышева до Сибирского тракта в Екатеринбурге перекрыто на год — до 31 января 2023 года — для строительства развязки у «Калины». О планах реконструировать развязку, построенную в 1963 году, власти заговорили в начале 2019 года. В марте 2021 года мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на контракт в 6,4 млрд рублей. Тендер был отменен из-за возможных претензий ФАС. Обновленная развязка, по замыслу городских чиновников, должна увеличить пропускную способность путепровода.