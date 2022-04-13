Свердловчанина осудят за Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам спецслужб удалось установить автора публикации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбуржца, опубликовавшего фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка», будут судить за реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области.

«Обвиняемый решил разместить на интернет-сайте акции „Бессмертный полк“ фото одного из высших руководителей нацисткой Германии. При этом обвиняемый подписал данное фото подлинными именем и фамилией указанного представителя нацистской Германии», — сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам спецслужб удалось установить автора публикации. Правонарушителем оказался 21-летний житель Екатеринбурга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма», в рамках которого юноше грозит лишение свободы до 3 лет.