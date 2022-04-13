Свердловчанина осудят за Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам спецслужб удалось установить автора публикации Фото:

Екатеринбуржца, опубликовавшего фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка», будут судить за реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области.

«Обвиняемый решил разместить на интернет-сайте акции „Бессмертный полк“ фото одного из высших руководителей нацисткой Германии. При этом обвиняемый подписал данное фото подлинными именем и фамилией указанного представителя нацистской Германии», — сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам спецслужб удалось установить автора публикации. Правонарушителем оказался 21-летний житель Екатеринбурга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма», в рамках которого юноше грозит лишение свободы до 3 лет.

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Екатеринбуржца, опубликовавшего фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка», будут судить за реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области. «Обвиняемый решил разместить на интернет-сайте акции „Бессмертный полк“ фото одного из высших руководителей нацисткой Германии. При этом обвиняемый подписал данное фото подлинными именем и фамилией указанного представителя нацистской Германии», — сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам спецслужб удалось установить автора публикации. Правонарушителем оказался 21-летний житель Екатеринбурга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма», в рамках которого юноше грозит лишение свободы до 3 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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