Курганский экс-чиновник не доказал в суде отставку депутатов

14 апреля 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Алексей Першин пытался доказать в суде, что в протоколе заседания Юргамышской поселковой думы содержатся ложные данные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска экс-главы Юргамыша Алексея Першина, который требовал признать неправомочной Юргамышскую поселковую думу. Решение суда по его апелляционной жалобе опубликовано в ГАС «Правосудие». «Решение Юргамышского районного суда Курганской области оставить без изменения, апелляционную жалобу Першина Алексея Юрьевича — без удовлетворения. Судебные акты могут быть обжалованы в кассационном порядке в течение шести месяцев», — говорится в документе. Першин обращался в суд с иском, в котором просил признать протокол заседания поселковой думы от 31 марта 2021 года недействительным. В этот день в думе большинством голосов приняли решение о досрочном прекращении полномочий пяти депутатов. Позже оказалось, что протокол заседания не был подписан председателем думы. Документ опубликовали на сайте муниципалитета только 22 апреля 2021 года, при этом в нем было указано, что решение об отставке депутатов не принято в связи с отсутствием кворума. В исковом заявлении Першин указал, что председатель думы внес в итоговый протокол ложную информацию. «Составление протокола заседания думы относится к компетенции председателя думы. Першин не был наделен ни полномочиями по составлению протокола заседания думы, ни полномочиями, позволяющими ему контролировать правильность отражения в протоколе хода заседания думы», — говорится в судебном решении. Ранее URA.RU сообщало, что Першин был одним из авторов иска к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Он требовал признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ, заявив, что Юргамышская поселковая дума не могла одобрить такие преобразования, так как была неправомочна из-за нехватки легитимных депутатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска экс-главы Юргамыша Алексея Першина, который требовал признать неправомочной Юргамышскую поселковую думу. Решение суда по его апелляционной жалобе опубликовано в ГАС «Правосудие». «Решение Юргамышского районного суда Курганской области оставить без изменения, апелляционную жалобу Першина Алексея Юрьевича — без удовлетворения. Судебные акты могут быть обжалованы в кассационном порядке в течение шести месяцев», — говорится в документе. Першин обращался в суд с иском, в котором просил признать протокол заседания поселковой думы от 31 марта 2021 года недействительным. В этот день в думе большинством голосов приняли решение о досрочном прекращении полномочий пяти депутатов. Позже оказалось, что протокол заседания не был подписан председателем думы. Документ опубликовали на сайте муниципалитета только 22 апреля 2021 года, при этом в нем было указано, что решение об отставке депутатов не принято в связи с отсутствием кворума. В исковом заявлении Першин указал, что председатель думы внес в итоговый протокол ложную информацию. «Составление протокола заседания думы относится к компетенции председателя думы. Першин не был наделен ни полномочиями по составлению протокола заседания думы, ни полномочиями, позволяющими ему контролировать правильность отражения в протоколе хода заседания думы», — говорится в судебном решении. Ранее URA.RU сообщало, что Першин был одним из авторов иска к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Он требовал признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ, заявив, что Юргамышская поселковая дума не могла одобрить такие преобразования, так как была неправомочна из-за нехватки легитимных депутатов.