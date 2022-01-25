В Кургане приостановлен суд по иску к губернатору Шумкову и думе

Интересы истцов в деле против губернатора и Курганской областной думы представляет Яков Сидоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд приостановил производство по иску к губернатору Вадиму Шумкову и областной думе с требованием признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ. Рассмотрение иска продолжится, когда другое решение суда вступит в силу, передает корреспондент URA.RU.

«Производство по административному исковому заявлению приостановить до вступления в законную силу решения Юргамышского районного суда Курганской области от 23 декабря 2021 года», — озвучил решение судья. Речь идет о решении по иску экс-главы Юргамыша Алексея Першина к администрации Юргамышского поссовета, поселковой думе и ее председателю. По данным ГАС «Правосудие», в удовлетворении иска Першину отказали.

Представитель истцов, депутат гордумы Кургана Яков Сидоров пояснил суду, что преобразование района в округ возможно только с согласия населения, выраженное через представительные органы (сельскую думу). Реформа не проводится, если население хотя бы двух поселений выступит против. Красноуральская сельская дума выразила несогласие.

«Да, есть решение Юргамышской поселковой думы от апреля [2021 года], где дума выражает свое согласие. Возникает вопрос, а сколько же легитимных депутатов в апреле выразили согласие, если 31 марта основная масса депутатов данной думы сложила свои полномочия? Мы считаем, что отсутствует второе согласие, выраженное легитимными депутатами» — заявил Сидоров.

Истцы согласились с приостановкой дела до вступления другого решения суда в законную силу. «Это напрямую влияет на решение, которое было вынесено думой в непонятном составе», — пояснил Сидоров. Першин заявил, что решение Юргамышского суда он будет обжаловать.

Исковое заявление к Шумкову и облдуме о признании незаконным преобразования Юргамышского района в муниципальный округ подано Першиным, главой Красноуральского сельсовета Павлом Дмитриевым и председателем Красноуральской сельской думы Олегом Анохиным. Дмитриев заявлял URA.RU, что муниципальная реформа в Курганской области проводится под давлением властей.

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