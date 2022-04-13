Обвиняемому в изнасиловании детей-сирот челябинцу просят 24 года

Приговор «дяде Сереже» озвучат в ближайшее время. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Детей-сирот насиловали в челябинском интернате

В Красноармейском районном суде 13 марта прошли судебные прения по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Челябинской области, который обвиняется в сексуальном насилии детей в доме-интернате. Для подсудимого, известного как «дядя Сережа» запросили 24 года лет в колонии строгого режима, сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Стороной государственного обвинения в полном объеме поддержано предъявленное подсудимому обвинение, запрошено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, в том числе первые 10 лет — в тюрьме, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения сроком на 12 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года», — рассказала Наталья Мамаева.

В суде установлено, что обвиняемый в период 2014—2017 годов совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении девятерых малолетних воспитанников дома-интерната. Ему предъявлено обвинение по частям 3 и 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, в том числе, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста»). Потерпевшие, приемные родители пострадавших детей, заявили в рамках уголовного дела иски на 16 млн рублей. Сам подсудимый вину не признал, заявив, что с него просто хотят получить денег.

Скандал в интернате разразился в 2018 году. Тогда мамы бывших воспитанников рассказали, что узнали от сыновей страшные подробности жизни в интернате, о «дяде Сереже», который насиловал детей, забирая «погулять». После этого историю взял на контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин. Интернат расформировали и закрыли. В 2019 году дело «дяди Сережи» передали в суд.

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