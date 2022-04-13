В Ростовской области задержали 26 сотрудников ГИБДД за взятки

13 апреля 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД получили взятки на 14 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ростовской области были задержаны 26 сотрудников ДПС ГИБДД России, подозреваемых во взятках и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сотрудниками ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресечена противоправная деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 (с дислокацией в городе Аксай) ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время задержаны 26 подозреваемых», — передает слова Волк ТАСС. Полицейские подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством, разъяснила представитель МВД. Она же сообщила, что по адресам проживания и работы фигурантов было проведено уже 95 обысков, а общая сумма незаконно полученных средств составила более 14 миллионов рублей с 2017 по 2020 год. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Ростовской области были задержаны 26 сотрудников ДПС ГИБДД России, подозреваемых во взятках и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сотрудниками ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресечена противоправная деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 (с дислокацией в городе Аксай) ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время задержаны 26 подозреваемых», — передает слова Волк ТАСС. Полицейские подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством, разъяснила представитель МВД. Она же сообщила, что по адресам проживания и работы фигурантов было проведено уже 95 обысков, а общая сумма незаконно полученных средств составила более 14 миллионов рублей с 2017 по 2020 год.