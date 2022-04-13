Политолог: Путин озвучил запретные темы на переговорах с Украиной

13 апреля 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что позиция России по отношению к статусу Крыма, Севастополя и Донбасса в ходе переговоров с Украиной останется неизменной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова идти на компромисс в переговорном процессе с Украиной, однако это не касается вопросов о статусе Крыма, Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик. Так исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин объяснила URA.RU заявление президента РФ Владимира Путина о переговорном процессе между странами. «Мы готовы пойти на компромисс, более того, сами призываем к нему Украину в части обеспечения безопасности мирных жителей. И не всегда, к сожалению, находим в этом поддержку. Но в основополагающих для нас вопросах статуса Крыма, Севастополя, Донбасса наша сторона будет непреклонна», — отметила Линдигрин. По словам эксперта, признание статуса Крыма и Севастополя, которые в 2014 году вернулись в состав России, а также республик Донбасса, независимость которых Россия признала в феврале 2022 года, «изначально было одной из главных целей спецоперации на Украине». «Конечно же, то, что президент акцентирует на этом внимание как российского народа, так и зарубежных государств, — очень важный знак. Таким образом, мы ясно даем понять, что сделали выводы из последних восьми лет наших взаимоотношений с Украиной. И уже не поддадимся ни на какие уговоры и обещания, кто бы за ними не стоял, хоть Зеленский и приближенная к нему верхушка, хоть лидеры стран НАТО», — сказала Линдигрин. При этом, подчеркнула политолог, украинские власти «сами сделали все, для того чтобы отношение России к ним было жестким и безапелляционным». «Мы уже видели, как до этого исполнялись, а вернее не исполнялись „Минские соглашения“. Ожидать в данном случае чего-то другого просто не имеет смысла», — отметила эксперт. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-украинские переговоры «вышли на определенный уровень договоренностей» после стамбульского раунда. Речь шла о гарантиях безопасности для Украины, но без учета Крыма, Севастополя и Донбасса. Через некоторое время Киев изменил свою позицию, и переговоры, по словам президента, «вернулись в тупиковую ситуацию». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия готова идти на компромисс в переговорном процессе с Украиной, однако это не касается вопросов о статусе Крыма, Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик. Так исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин объяснила URA.RU заявление президента РФ Владимира Путина о переговорном процессе между странами. «Мы готовы пойти на компромисс, более того, сами призываем к нему Украину в части обеспечения безопасности мирных жителей. И не всегда, к сожалению, находим в этом поддержку. Но в основополагающих для нас вопросах статуса Крыма, Севастополя, Донбасса наша сторона будет непреклонна», — отметила Линдигрин. По словам эксперта, признание статуса Крыма и Севастополя, которые в 2014 году вернулись в состав России, а также республик Донбасса, независимость которых Россия признала в феврале 2022 года, «изначально было одной из главных целей спецоперации на Украине». «Конечно же, то, что президент акцентирует на этом внимание как российского народа, так и зарубежных государств, — очень важный знак. Таким образом, мы ясно даем понять, что сделали выводы из последних восьми лет наших взаимоотношений с Украиной. И уже не поддадимся ни на какие уговоры и обещания, кто бы за ними не стоял, хоть Зеленский и приближенная к нему верхушка, хоть лидеры стран НАТО», — сказала Линдигрин. При этом, подчеркнула политолог, украинские власти «сами сделали все, для того чтобы отношение России к ним было жестким и безапелляционным». «Мы уже видели, как до этого исполнялись, а вернее не исполнялись „Минские соглашения“. Ожидать в данном случае чего-то другого просто не имеет смысла», — отметила эксперт. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-украинские переговоры «вышли на определенный уровень договоренностей» после стамбульского раунда. Речь шла о гарантиях безопасности для Украины, но без учета Крыма, Севастополя и Донбасса. Через некоторое время Киев изменил свою позицию, и переговоры, по словам президента, «вернулись в тупиковую ситуацию».