Путин раскрыл планы России по спецоперации на Украине

Это ответ на вопросы жителей страны и провокации Запада

12 апреля 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, чего Россия будет добиваться на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин раскрыл план России по ходу спецоперации по защите Донбасса. Во время поездки вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодром Восточный 12 апреля он еще раз подтвердил, что нацизм на Украине будет полностью уничтожен, пояснили URA.RU эксперты. Впервые после отвода войск от Киева и Чернигова Путин ответил на разгоревшуюся дискуссию в российском обществе — по срокам спецоперации, провокациям Запада и затянувшимся переговорам, отметили политологи. Переговоры президентов Путина и Лукашенко впервые прошли не в Москве или в Сочи, как это чаще бывает, а на Дальнем Востоке. Причем на закрытом объекте — строящемся космодроме Восточный в Амурской области. Белорусский лидер объяснил это «высочайшим уровнем доверия». А Путин добавил прагматизма к этим словам: в условиях западных санкций интеграционные процессы между двумя странами стали более интенсивными, и экономическая, технологическая, промышленная интеграция будет только возрастать. Президент РФ Владимир Путин рассказал о спецоперации на Украине сотрудникам космической отрасли России Фото: официальный сайт президента РФ Президент РФ впервые после решения об отводе российских войск с киевского и черниговского направлений на юго-восток Украины ответил на вопросы о ходе спецоперации, причем, несколько раз за день. Сначала об этом его спросили рабочие космодрома, а после переговоров с Лукашенко, на пресс-конференции, — журналисты. Кроме того, Путин дважды за день обратился к военнослужащим, находящимся на Украине и в Донбассе: он поблагодарил их за «героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения Отечеству» и подчеркнул, что они «защищают интересы России». Путин сообщил, что логика России на Украине заключается не в желании воевать, как это пытаются преподнести западные лидеры, а в том, что укоренившийся на Украине нацизм угрожал РФ. «То, что происходит на Украине, — трагедия, без всякого сомнения… Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать имевшиеся там давно ростки национализма и неонацизма. И столкновение с этими силами было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. Этот неонацизм стал фактом жизни большой и близкой нам страны. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильный шаг. В этом логика наших действий», — заявил президент РФ. Спецоперация на Украине идет по плану, заверил президент РФ Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам Путина, «спецоперация идет по плану». Он подтвердил, что российские войска могли бы продвигаться быстрее. Однако тогда намного больше были бы потери и среди военнослужащих, и среди мирного населения. «Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генштабом. Операция идет по плану», — заверил Путин. Он пояснил, как приходится отстаивать позицию России при обвинениях в различных провокациях украинских властей, как это, например, было в пригороде Киева — в Буче. Путин сказал, что всем западным лидерам он приводит в пример сирийскую Ракку, которая «начисто, по самую землю, была уничтожен сверху американской авиацией». «Там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого, никто даже и не заметил. Как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане. Тишина! Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — заявил президент. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что передал российскому лидеру Владимиру Путину и ФСБ документы, подтверждающие, что провокацию в Буче устроили английские спецы Фото: официальный сайт президента РФ Путин подтвердил, что президент Лукашенко представил ему документы, которые раскрывают всю картину произошедшего в Буче: радиоперехваты, данные транспорта, на котором передвигались организаторы этой провокации. В свою очередь, белорусский президент заявил, что «эту гадкую, мерзкую акцию Запада» провели англичане. Все данные переданы в ФСБ России. Спецоперация будет продолжена «до ее полного завершения» и решения поставленных задач. Другого России не дано, поскольку переговоры с украинской стороной зашли в тупик, считает президент. «Непоследовательность [украинской стороны] по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке», — отметил Путин. Президент подчеркнул, что своим беспрецедентным давлением Запад хотел навредить России. Но «просчитался». «Они очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ сплачивается», — заявил Путин. Лидеры России и Белоруссии еще раз подтвердили, что Украина как братская страна должна быть очищена от нацизма Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В этом году Путин и Лукашенко встретились уже в третий раз. В феврале они общались за несколько дней до начала спецоперации на Украине, наблюдали за совместными российско-белорусскими учениями. В марте обсуждали меры противодействия западным санкциям, которые обрушились на обе страны. Сегодня обоим лидерам, по словам экспертов, важно было показать свое единство — не только в экономической интеграции, но и по отношению к спецоперации. Путин воспользовался этой встрече, чтобы вновь напрямую обратиться к жителям России и ответить на все вопросы и сомнения, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Президент показал, что он внимательно следит за дискуссиями в обществе, а это означает, что он в курсе, как общество отреагировало на заявления после переговоров с Стамбуле. У общества накопились вопросы, и он на них должен был ответить. Одна из главных претензий людей (я это знаю по фокус-группам) — это то, что власть недостаточно хорошо объясняет, что она делает, и почему она это делает. И объяснять, получается, приходится президенту», — отметил Марков. В начале спецоперации сложно было предположить, какие укрепрайоны создали украинские националисты и ВСУ, считает политтехнолог Марат Баширов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Путин выступил «неким психотерапевтом» для общества, считает политтехнолог Марат Баширов. «Любые военные действия идут не так, как вы планируете их. Главное, чтобы по ходу их развития вы верно оценивали обстановку. Да, мы столкнулись с глубоко зарытыми оборонительными редутами. С целыми городами под землей, как в Мариуполе [на заводе „Азовсталь“]. Президент Путин высказался, и это хорошо [для общества]. Ситуацию нужно разъяснять регулярно, потому что есть напряжение, и люди себе что-то придумывают», — считает Баширов. После разъяснения Путина, «у людей будет более четкое понимание того, чего добивается российская власть сегодня на Украине», полагает политолог Максим Жаров. «Президент показал, что он в курсе дискуссий, двусмысленных заявлений со стороны чиновников. Так было всегда, что именно от Путина все ждут подробных и четких разъяснений. И регулярные такие обращения со стороны президента были бы весьма уместны — это сделало бы более предсказуемой в том числе реакцию западных лидеров на любые провокации», — резюмировал Жаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин раскрыл план России по ходу спецоперации по защите Донбасса. Во время поездки вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодром Восточный 12 апреля он еще раз подтвердил, что нацизм на Украине будет полностью уничтожен, пояснили URA.RU эксперты. Впервые после отвода войск от Киева и Чернигова Путин ответил на разгоревшуюся дискуссию в российском обществе — по срокам спецоперации, провокациям Запада и затянувшимся переговорам, отметили политологи. Переговоры президентов Путина и Лукашенко впервые прошли не в Москве или в Сочи, как это чаще бывает, а на Дальнем Востоке. Причем на закрытом объекте — строящемся космодроме Восточный в Амурской области. Белорусский лидер объяснил это «высочайшим уровнем доверия». А Путин добавил прагматизма к этим словам: в условиях западных санкций интеграционные процессы между двумя странами стали более интенсивными, и экономическая, технологическая, промышленная интеграция будет только возрастать. Президент РФ впервые после решения об отводе российских войск с киевского и черниговского направлений на юго-восток Украины ответил на вопросы о ходе спецоперации, причем, несколько раз за день. Сначала об этом его спросили рабочие космодрома, а после переговоров с Лукашенко, на пресс-конференции, — журналисты. Кроме того, Путин дважды за день обратился к военнослужащим, находящимся на Украине и в Донбассе: он поблагодарил их за «героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения Отечеству» и подчеркнул, что они «защищают интересы России». Путин сообщил, что логика России на Украине заключается не в желании воевать, как это пытаются преподнести западные лидеры, а в том, что укоренившийся на Украине нацизм угрожал РФ. «То, что происходит на Украине, — трагедия, без всякого сомнения… Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать имевшиеся там давно ростки национализма и неонацизма. И столкновение с этими силами было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. Этот неонацизм стал фактом жизни большой и близкой нам страны. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильный шаг. В этом логика наших действий», — заявил президент РФ. По словам Путина, «спецоперация идет по плану». Он подтвердил, что российские войска могли бы продвигаться быстрее. Однако тогда намного больше были бы потери и среди военнослужащих, и среди мирного населения. «Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генштабом. Операция идет по плану», — заверил Путин. Он пояснил, как приходится отстаивать позицию России при обвинениях в различных провокациях украинских властей, как это, например, было в пригороде Киева — в Буче. Путин сказал, что всем западным лидерам он приводит в пример сирийскую Ракку, которая «начисто, по самую землю, была уничтожен сверху американской авиацией». «Там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого, никто даже и не заметил. Как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане. Тишина! Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — заявил президент. Путин подтвердил, что президент Лукашенко представил ему документы, которые раскрывают всю картину произошедшего в Буче: радиоперехваты, данные транспорта, на котором передвигались организаторы этой провокации. В свою очередь, белорусский президент заявил, что «эту гадкую, мерзкую акцию Запада» провели англичане. Все данные переданы в ФСБ России. Спецоперация будет продолжена «до ее полного завершения» и решения поставленных задач. Другого России не дано, поскольку переговоры с украинской стороной зашли в тупик, считает президент. «Непоследовательность [украинской стороны] по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке», — отметил Путин. Президент подчеркнул, что своим беспрецедентным давлением Запад хотел навредить России. Но «просчитался». «Они очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ сплачивается», — заявил Путин. В этом году Путин и Лукашенко встретились уже в третий раз. В феврале они общались за несколько дней до начала спецоперации на Украине, наблюдали за совместными российско-белорусскими учениями. В марте обсуждали меры противодействия западным санкциям, которые обрушились на обе страны. Сегодня обоим лидерам, по словам экспертов, важно было показать свое единство — не только в экономической интеграции, но и по отношению к спецоперации. Путин воспользовался этой встрече, чтобы вновь напрямую обратиться к жителям России и ответить на все вопросы и сомнения, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Президент показал, что он внимательно следит за дискуссиями в обществе, а это означает, что он в курсе, как общество отреагировало на заявления после переговоров с Стамбуле. У общества накопились вопросы, и он на них должен был ответить. Одна из главных претензий людей (я это знаю по фокус-группам) — это то, что власть недостаточно хорошо объясняет, что она делает, и почему она это делает. И объяснять, получается, приходится президенту», — отметил Марков. Путин выступил «неким психотерапевтом» для общества, считает политтехнолог Марат Баширов. «Любые военные действия идут не так, как вы планируете их. Главное, чтобы по ходу их развития вы верно оценивали обстановку. Да, мы столкнулись с глубоко зарытыми оборонительными редутами. С целыми городами под землей, как в Мариуполе [на заводе „Азовсталь“]. Президент Путин высказался, и это хорошо [для общества]. Ситуацию нужно разъяснять регулярно, потому что есть напряжение, и люди себе что-то придумывают», — считает Баширов. После разъяснения Путина, «у людей будет более четкое понимание того, чего добивается российская власть сегодня на Украине», полагает политолог Максим Жаров. «Президент показал, что он в курсе дискуссий, двусмысленных заявлений со стороны чиновников. Так было всегда, что именно от Путина все ждут подробных и четких разъяснений. И регулярные такие обращения со стороны президента были бы весьма уместны — это сделало бы более предсказуемой в том числе реакцию западных лидеров на любые провокации», — резюмировал Жаров.