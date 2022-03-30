Россия отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу

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Эвакуация населения из Иловайска. Иловайск, ДНР, эвакуация, военные, солдаты, донецкая народная республика, донбасс, ополченцы, днр, военная полиция, иловайск, военная комендатура, население
Россия не изменит позицию по Донбассу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Россия озвучила на переговорах с Украиной свои требования. В частности, РФ хочет признания Крыма российской территорией и независимости Донбасса.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. «Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Россия озвучила на переговорах с Украиной свои требования. В частности, РФ хочет признания Крыма российской территорией и независимости Донбасса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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