Россия отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу

Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
«Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Россия озвучила на переговорах с Украиной свои требования. В частности, РФ хочет признания Крыма российской территорией и независимости Донбасса.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. «Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Россия озвучила на переговорах с Украиной свои требования. В частности, РФ хочет признания Крыма российской территорией и независимости Донбасса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.