В Пентагоне рассказали о попытках связаться с Шойгу

14 апреля 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

В Пентагоне рассказали о попытке связаться с Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Менее недели назад или около того (была последняя попытка связаться с Шойгу — прим. URA.RU). И вновь со стороны русских не было интереса», — приводит слова Остина РИА «Новости». Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. США нацелены на помощи Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Менее недели назад или около того (была последняя попытка связаться с Шойгу — прим. URA.RU). И вновь со стороны русских не было интереса», — приводит слова Остина РИА «Новости». Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. США нацелены на помощи Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.