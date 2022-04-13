Блинкен попросил прощения у принца Абу-Даби ради Украины

14 апреля 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби ради Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби Мухаммед бен Зейда за недостаточную реакцию Вашингтона на атаки хуситов ради поддержки региона по Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. «[Блинкен] признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов, и попросил прощения за это», — пишет издание. Сообщается, что речь идет о январской атаке йеменскими повстанцами Абу-Даби, в результате которой погибли шесть человек. По мнению авторов, таким образом Вашингтон надеется заручиться поддержкой стран региона в ситуации с Украиной. Представитель госдепартамента США в комментарии изданию не опроверг информацию, однако отказался раскрыть подробности. Ранее СМИ писали, что ухудшение отношений между США и странами Ближнего Востока — это основной «симптом смерти» американского миропорядка, на который повлияла, в частности, спецоперация России на Украине. Одним из аргументов по ослаблению отношений между США и странами Ближнего Востока стал отказ принцев Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и Абу-Даби Мухаммеда бин Заид Ан-Нахьяна разговаривать по телефону с президентом США. Причина — недоверие Америке в вопросах безопасности Востока. Позже генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт российской нефти в ЕС практически невозможно. Китайское издание Asia Times писало, что Россия вытесняет США на Ближнем Востоке. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби Мухаммед бен Зейда за недостаточную реакцию Вашингтона на атаки хуситов ради поддержки региона по Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. «[Блинкен] признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов, и попросил прощения за это», — пишет издание. Сообщается, что речь идет о январской атаке йеменскими повстанцами Абу-Даби, в результате которой погибли шесть человек. По мнению авторов, таким образом Вашингтон надеется заручиться поддержкой стран региона в ситуации с Украиной. Представитель госдепартамента США в комментарии изданию не опроверг информацию, однако отказался раскрыть подробности. Ранее СМИ писали, что ухудшение отношений между США и странами Ближнего Востока — это основной «симптом смерти» американского миропорядка, на который повлияла, в частности, спецоперация России на Украине. Одним из аргументов по ослаблению отношений между США и странами Ближнего Востока стал отказ принцев Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и Абу-Даби Мухаммеда бин Заид Ан-Нахьяна разговаривать по телефону с президентом США. Причина — недоверие Америке в вопросах безопасности Востока. Позже генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт российской нефти в ЕС практически невозможно. Китайское издание Asia Times писало, что Россия вытесняет США на Ближнем Востоке.