Asia Times: Россия вытесняет США на Ближнем Востоке

05 апреля 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Россия показала, что готова помогать союзникам на Ближнем Востоке, заявили в Китае Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия усиливает свои позиции на Ближнем Востоке, где ослабевает влияние США. Об этом заявило китайское издание Asia Times. Все региональные союзники США одобрили резолюцию Генассамблеи ООН, которая осуждает спецоперацию РФ на Украине, но минимальные санкции принял только Израиль. «Отказ американских союзников на Ближнем Востоке вводить санкции против России отражает как нежелание этих стран противостоять Москве, заметно усилившей свое влияние в регионе. Так и их собственное недовольство Вашингтоном, подтверждая тем самым мнение о том, что американское влияние на Ближнем Востоке тает», — пишет Asia Times. Натянутые отношения России с союзниками США на Ближнем Востоке, в первую очередь с Турцией и Саудовской Аравией, не помешали Москве использовать рычаги давления в регионе для предотвращения нежелательной реакции на ситуацию на Украине, отмечает издание. США не может предложить своим союзникам на Ближнем Востоке достаточный уровень помощи, поэтому они «будут стремиться не огорчать Россию», которая усилила влияние там. «Отказ США от поддержки египетского президента Хосни Мубарака в 2011 году, наряду с нынешним сближением Байдена с Ираном, еще раз подчеркивают биполярный характер внешней политики США в и без того нестабильном регионе. В это же время твердая поддержка Россией сирийского президента Башара Асада в ходе конфликта в Сирии продемонстрировала, что Кремль готов постоянно помогать своим союзникам, несмотря на любое давление извне», — добавляет издание. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является денацификация и демилитаризация страны, а не ее оккупация. По его словам, в приоритете у российской армии поражение военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов, а также избегание напрасных жертв среди мирных граждан. В ответ на спецоперацию на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия усиливает свои позиции на Ближнем Востоке, где ослабевает влияние США. Об этом заявило китайское издание Asia Times. Все региональные союзники США одобрили резолюцию Генассамблеи ООН, которая осуждает спецоперацию РФ на Украине, но минимальные санкции принял только Израиль. «Отказ американских союзников на Ближнем Востоке вводить санкции против России отражает как нежелание этих стран противостоять Москве, заметно усилившей свое влияние в регионе. Так и их собственное недовольство Вашингтоном, подтверждая тем самым мнение о том, что американское влияние на Ближнем Востоке тает», — пишет Asia Times. Натянутые отношения России с союзниками США на Ближнем Востоке, в первую очередь с Турцией и Саудовской Аравией, не помешали Москве использовать рычаги давления в регионе для предотвращения нежелательной реакции на ситуацию на Украине, отмечает издание. США не может предложить своим союзникам на Ближнем Востоке достаточный уровень помощи, поэтому они «будут стремиться не огорчать Россию», которая усилила влияние там. «Отказ США от поддержки египетского президента Хосни Мубарака в 2011 году, наряду с нынешним сближением Байдена с Ираном, еще раз подчеркивают биполярный характер внешней политики США в и без того нестабильном регионе. В это же время твердая поддержка Россией сирийского президента Башара Асада в ходе конфликта в Сирии продемонстрировала, что Кремль готов постоянно помогать своим союзникам, несмотря на любое давление извне», — добавляет издание. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является денацификация и демилитаризация страны, а не ее оккупация. По его словам, в приоритете у российской армии поражение военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов, а также избегание напрасных жертв среди мирных граждан. В ответ на спецоперацию на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции.