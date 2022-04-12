Foreign Policy назвало главный «симптом смерти» господства США

13 апреля 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Страны Востока больше не верят США Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ухудшение отношений между США и странами Ближнего Востока — это основной «симптом смерти» американского миропорядка, на который повлияла, в частности, спецоперация России на Украине. Такая информация была опубликована в американском журнале Foreign Policy. «Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не откликнулись на просьбы администрации [президента США] Байдена увеличить добычу нефти после начала спецоперации на Украине. Правительство Эмиратов воздержалось от осуждения спецоперации России в Совете Безопасности ООН. Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не поддерживают санкции против РФ», — говорится в информации. Еще одним аргументом по ослаблению отношений между США и странами Ближнего Востока стал отказ принцев Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и Абу-Даби Мухаммеда бин Заид Ан-Нахьяна разговаривать по телефону с президентом США. Об этом пишет «Взгляд». Причина — недоверие Америке в вопросах безопасности Востока. Позже генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт российской нефти в ЕС практически невозможно, дополняет RT. «Действительно ли партнеры США являются таковыми? Мы подошли к моменту, когда интересы сторон больше не совпадают. Ближневосточные партнеры пассивно поддерживают РФ и углубляющие свои связи с Китаем. Возможно, это „патологические симптомы“, отмечающие смерть американского порядка, и неуверенность в том, что будет дальше», — отмечается в сообщении. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял российский лидер ранее, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Страны Запада ввели против РФ масштабные санкции. Не исключено также введение эмбарго на российскую нефть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Ухудшение отношений между США и странами Ближнего Востока — это основной «симптом смерти» американского миропорядка, на который повлияла, в частности, спецоперация России на Украине. Такая информация была опубликована в американском журнале Foreign Policy. «Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не откликнулись на просьбы администрации [президента США] Байдена увеличить добычу нефти после начала спецоперации на Украине. Правительство Эмиратов воздержалось от осуждения спецоперации России в Совете Безопасности ООН. Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не поддерживают санкции против РФ», — говорится в информации. Еще одним аргументом по ослаблению отношений между США и странами Ближнего Востока стал отказ принцев Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и Абу-Даби Мухаммеда бин Заид Ан-Нахьяна разговаривать по телефону с президентом США. Об этом пишет «Взгляд». Причина — недоверие Америке в вопросах безопасности Востока. Позже генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт российской нефти в ЕС практически невозможно, дополняет RT. «Действительно ли партнеры США являются таковыми? Мы подошли к моменту, когда интересы сторон больше не совпадают. Ближневосточные партнеры пассивно поддерживают РФ и углубляющие свои связи с Китаем. Возможно, это „патологические симптомы“, отмечающие смерть американского порядка, и неуверенность в том, что будет дальше», — отмечается в сообщении. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял российский лидер ранее, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Страны Запада ввели против РФ масштабные санкции. Не исключено также введение эмбарго на российскую нефть.