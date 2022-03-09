WSJ: ОАЭ и Саудовская Аравия отказались говорить с США о нефти

Джо Байден не смог найти союзников на Востоке Фото: Susan Walsh AP/TASS

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Белый дом не смог организовать телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом, принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном. США планировали обсудить с восточными странами сдерживание роста цен на нефть, пишет The Wall Street Journal.

«Они [лидеры восточных стран] в последние недели отклонили просьбы США о встрече с Байденом, заявили официальные лица. Поскольку официальные лица Саудовской Аравии и Эмиратов стали больше критиковать американскую политику», — говорится в сообщении.

Речь также должна была пойти об увеличении объемов добычи нефти, уточняет Life . Причиной такого решения со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ могло стать усиление международной поддержки Украины со стороны США. При этом телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу состоялись, дополняет Pravda.Ru.

Байден принял решение о запрете покупки США российских энергоносителей 8 марта. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс уже сделал заявление, что европейцы могут уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от России в сфере энергетики.

Санкции США и западных стран связаны с проведением России спецоперации на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. В 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокуратуры и ФСИН.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам