Двум курганцам грозит до 10 лет колонии за вывоз леса в Казахстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Кургана, подозреваемых в незаконном вывозе леса через госграницу с Казахстаном в крупном размере. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«В рамках работы по декриминализации лесной отрасли следственным отделом Курганского ЛО МВД России на транспорте по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Кургана. Находясь в преступном сговоре, фигуранты предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о вывозимых лесоматериалах, и незаконно переместили через Госграницу РФ стратегически важный ресурс», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п.«в» ч.2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым вменяется незаконный вывоз в Казахстан 50 кубометров леса общей стоимостью более 340 тысяч рублей, что является крупным размером.

Подозреваемых задержали сотрудники областного УФСБ во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в рамках спецоперации «Лес». По вменяемой курганцам статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Подозреваемым вменяют незаконный вывоз 50 куб.м леса Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области

Подозреваемых задержали сотрудники областного УФСБ и Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области