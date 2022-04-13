13 апреля 2022

Челябинского пенсионера осудили за гибель мальчика-велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, велосипед, происшествие, дтп, авария, дорога
Житель Кыштыма осужден на 2 года за гибель мальчика-велосипедиста Фото:

Суд в Кыштыме (Челябинская область) приговорил к двум годам колонии-поселения пенсионера, который на Toyota Tundra насмерть сбил ребенка. Водитель пытался переложить вину на погибшего мальчика, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуре региона.

«Виновный лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также суд взыскал в пользу потерпевшей 1,5 млн. рублей в качестве возмещения морального вреда», — уточнили в ведомстве.

ДТП случилось 20 июля 2021 года на перекрестке улиц Сугомакской и Кутузова в Кышыме. Мужчина за рулем пикапа не уступил дорогу 7-летнему мальчику, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Пострадавший скончался на месте ДТП.

В суде водитель вину отрицал, пытался переложить ее на погибшего ребенка. Потерпевшая сторона требовала 3 млн рублей в качестве возмещения материального и морального вреда. Автомобиль виновника аварии арестован.

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Суд в Кыштыме (Челябинская область) приговорил к двум годам колонии-поселения пенсионера, который на Toyota Tundra насмерть сбил ребенка. Водитель пытался переложить вину на погибшего мальчика, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуре региона. «Виновный лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также суд взыскал в пользу потерпевшей 1,5 млн. рублей в качестве возмещения морального вреда», — уточнили в ведомстве. ДТП случилось 20 июля 2021 года на перекрестке улиц Сугомакской и Кутузова в Кышыме. Мужчина за рулем пикапа не уступил дорогу 7-летнему мальчику, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Пострадавший скончался на месте ДТП. В суде водитель вину отрицал, пытался переложить ее на погибшего ребенка. Потерпевшая сторона требовала 3 млн рублей в качестве возмещения материального и морального вреда. Автомобиль виновника аварии арестован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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