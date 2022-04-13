В Перми сотрудники Helly Hansen получают деньги, не работая

Продавцы получают 2/3 зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сотрудники пермского магазина Helly Hansen отправлены в простой. С 1 апреля они не работают, но при этом получают часть зарплаты. Причиной закрытия магазина в компании называют сбои в логистике.

«ООО „ХЕЛЛИ ХАНСЕН“ сообщило, что деятельность не приостановлена и подтвердило соблюдение своих обязанностей как работодателя. В связи со сбоем в логистике с 1 апреля в отношении ряда работников введен режим простоя по вине работодателя. Оплата работникам производится из расчета двух третей средней заработной платы», — говорится на сайте трудовой инспекции по Пермскому краю, которая запрашивала соответствующую информацию.

Ранее ряд западных брендов заявили о приостановке работы в России. Многие обосновали решение санкциями европейских стран США против РФ. Санкционное давление они усилили после начала российской спецоперации по денацификации Украины, которую вынужденно объявил 24 февраля президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявлял, что давление Запада имеет все признаки агрессии.