В Курганской области разбился мотоциклист

В Курганской области мотоциклист врезался в автомобиль ГАЗ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в районе города Далматово на мотоцикле насмерть разбился молодой человек. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции по Курганской области.

«На 43 километре автодороги Шадринск-Миасское погиб молодой человек. Авария произошла в ночь на 13 апреля на территории Далматовского района. 23-летний молодой человек, управляя мотоциклом „Урал“, допустил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ. За рулем находился водитель 1996 года рождения. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство.

В сообщении отметили, что у мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение, кроме того мотоцикл не был зарегистрирован на учете в ГИБДД, полис ОСАГО также отсутствовал. На данный момент идет расследование обстоятельств и причин ДТП.

По информации областного УГИБДД, за последние сутки в Курганской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, пресечено 318 нарушений правил дорожного движения, пять водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде. Всего вынесено 2555 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

URA.RU писало, что в Кургане в июле 2021 года 32-летний мотоциклист погиб на улице Омская в ДТП с ЗИЛом. Ранее 21 апреля в Кургане на пешеходном переходе возле кинотеатра «Россия» три мотоциклиста попали в аварию. Один из них был доставлен в больницу.