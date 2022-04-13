В трех районах Курганской области ввели особый режим

В трех районах введен особый противопожарный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Особый противопожарный режим введен в трех муниципалитетах Курганской области из-за сухой и ветреной погоды. Местным жителям временно запрещено пользоваться открытым огнем, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В связи с установлением сухой и ветреной погоды, осложнением пожароопасной обстановки с 13 апреля особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнем, введен в Кетовском районе, Макушинском и Петуховском муниципальных округах. За соблюдением требований пожарной безопасности сотрудники государственного пожарного надзора будут следить как с земли, так и с воздуха», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор, проводить огневые работы, а также использовать открытый огонь для приготовления пищи. За нарушение этих требований гражданам грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей, предпринимателям — от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 400 тысяч рублей. Если по вине нарушителя произойдет пожар, который приведет к уничтожению чужого имущества, гибели людей или тяжким последствиям для их здоровья, виновного могут привлечь к уголовной ответственности.

По данным курганского ГУ МЧС, только за прошедшие сутки пожарных привлекали к тушению 38 ландшафтных пожаров, все они возникли по вине людей. В четырех населенных пунктах огонь угрожал жилым домам. Ситуацию осложняла теплая без осадков погода с порывами ветра до 20-25 м/с. Всего к тушению от МЧС привлекалось более 300 человек и 73 единицы техники.

Ранее власти пообещали жителям Курганской области выплаты в 10 000 рублей тем, кто сообщит о поджигателях. Для получения денег нужно подать письменное заявление в полицию, которая возбудит уголовное или административное дело.

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