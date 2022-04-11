Курганцам предлагают сдать поджигателей властям за 10 000 рублей

Курганские власти предлагают вознаграждение за сообщение о поджигателях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Звериноголовском районе Курганской области опубликовали информацию о выплате 10 000 рублей тем, кто сообщит о поджигателях. О выдаче денег говорится на сайте администрации района.

«Выплата вознаграждения производится департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области за счет средств областного бюджета, предусмотренного на реализацию подпрограммы „Развитие лесного хозяйства Курганской области“. <…> Выплата вознаграждения осуществляется в размере 10 000 рублей не более одного раза по одному факту возникновения лесного пожара», — говорится в постановлении. Также в документе описывается порядок подачи заявления на получение денежных средств.

Для получения выплаты владельцу информации о поджигателе нужно подать письменное заявление в полицию, которая возбудит уголовное или административное дело. Затем в департамент необходимо предоставить копии заявления, постановления о возбуждении уголовного дела, своих документов (паспорт, ИНН, СНИЛС).

Департамент в течение семи дней рассмотрит обращение и при наличии бюджетных средств на эти цели, переведет деньги гражданину. Если заявлений будет два и более по одному случаю поджога, вознаграждение получит тот, кто подаст заявление раньше.

Ранее URA.RU сообщало о сроках наступления пожароопасного сезона в Курганской области. В ряде районов, в том числе Звериноголовском, он наступил 8 апреля, в других муниципальных образованиях с 15 апреля.

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