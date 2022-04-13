Стала известна судьба заброшенной больницы в Екатеринбурге

Заброшенная больница в Екатеринбурге находится в самом центре города, в районе перекрестка улиц Большакова и 8 Марта Фото: Размик Закарян © URA.RU

На месте заброшенной больницы в Зеленой роще (Екатеринбург) появится современный онкологический центр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На месте заброшенной больницы в Зеленой роще будет построен ультрасовременный онкологический центр. Согласно моим данным, инвестором выступит Фонд Святой Екатерины», — рассказал информатор.

Собеседник агентства пояснил, что на данный момент проект находится на одобрении в заксо. «Говорить о каких-то конкретных сроках реализации проекта по строительству медицинского учреждения пока рано. Этот вопрос предстоит решить на очередном заселении парламента», — отметил он.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Фонда Святой Екатерины. Там обещали прокомментировать, но позже. Ранее URA.RU писало, что главврач Курганской больницы скорой медицинской помощи планирует закупить мебель, сплотить коллектив и открыть музей. Ранее сотрудники больницы жаловались в СКР на зарплаты и поднимали вопрос о массовых увольнениях.