Новый главврач скандальной курганской больницы рассказал о планах

И.о. главврача БСМП решил закупить мебель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство Курганской больницы скорой медицинской помощи планирует закупить мебель, сплотит коллектив и открыть музей. Об этом рассказал и. о. главврача Сергей Воронин, назначенный на должность почти месяц назад.

«В ближайшем месяце — это закупка некоторой медицинской мебели в отделения, в частности, там кушетки какие-то купить, стулья, для того чтобы пациентам было комфортно там находиться и персоналу», — рассказал и. о. главврача Сергей Воронин о планах в интервью порталу «Область45».

Воронин отметил, что надеется сплотить коллектив больницы, заявив сотрудникам, что «готов к диалогу» по любым проблемным вопросам. Стратегической задачей он назвал воссоздание музея БСМП, который откроется в 2023 году в честь 205-летия больницы. Для музея отведут два или три зала.

Сергей Воронин прибыл в Курган из Санкт-Петербурга, где преподавал на кафедре военно-морской и госпитальной терапии в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Он закончил военно-медицинскую академию, проходил службу на разных должностях в Министерстве обороны России, в том числе в военном госпитале.

Ранее сотрудники Курганской БСМП поделились с URA.RU впечатлением о руководителе. По их словам, Воронин «жаждет военной дисциплины» от персонала. В декабре 2021 года в БСМП произошел скандал: врачи жаловались главе депздрава региона Алексею Сигидаеву на низкие зарплаты и массовые увольнения. Бывший сотрудник больницы заявил в СКР о невыплате зарплаты.

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