Работники ГУ перейдут в департамент по делам КМНС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО ликвидируют госучреждение «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Об этом URA.RU сообщил инсайдер в окружном правительстве.

«Идет планомерная работа по упразднению бесполезных структур. Эта ГУ-шка уже много лет непонятно чем занималась, от силы реально работали там человека четыре. Сейчас они перейдут в департамент по делам КМНС и продолжат свою работу там. В данном случае решение абсолютно оправданное и встраивается в общий ямальский тренд — ничего бесполезного не должно „висеть“ на бюджете», — сообщил источника агентства.

В правительстве информацию подтвердили. «Учреждение ликвидируется, его функции полностью переходят в департамент по делам коренных малочисленных народов Севера. Все функции ГУ сохранятся в полном объеме», — ответили в ведомстве.

Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что в правительстве Ямала планируют оптимизировать госструктуры. Помимо «Объединения по экономическому развитию КМНС», ожидается сокращение штата «Центра развития внешних связей ЯНАО» при профильном департаменте, возглавляемом заместителем губернатора Александром Мажаровым.