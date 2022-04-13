Власти ЯНАО ликвидируют госучреждение «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Об этом URA.RU сообщил инсайдер в окружном правительстве.
«Идет планомерная работа по упразднению бесполезных структур. Эта ГУ-шка уже много лет непонятно чем занималась, от силы реально работали там человека четыре. Сейчас они перейдут в департамент по делам КМНС и продолжат свою работу там. В данном случае решение абсолютно оправданное и встраивается в общий ямальский тренд — ничего бесполезного не должно „висеть“ на бюджете», — сообщил источника агентства.
В правительстве информацию подтвердили. «Учреждение ликвидируется, его функции полностью переходят в департамент по делам коренных малочисленных народов Севера. Все функции ГУ сохранятся в полном объеме», — ответили в ведомстве.
Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что в правительстве Ямала планируют оптимизировать госструктуры. Помимо «Объединения по экономическому развитию КМНС», ожидается сокращение штата «Центра развития внешних связей ЯНАО» при профильном департаменте, возглавляемом заместителем губернатора Александром Мажаровым.
Власти ЯНАО ликвидируют госучреждение «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Об этом URA.RU сообщил инсайдер в окружном правительстве. «Идет планомерная работа по упразднению бесполезных структур. Эта ГУ-шка уже много лет непонятно чем занималась, от силы реально работали там человека четыре. Сейчас они перейдут в департамент по делам КМНС и продолжат свою работу там. В данном случае решение абсолютно оправданное и встраивается в общий ямальский тренд — ничего бесполезного не должно „висеть“ на бюджете», — сообщил источника агентства. В правительстве информацию подтвердили. «Учреждение ликвидируется, его функции полностью переходят в департамент по делам коренных малочисленных народов Севера. Все функции ГУ сохранятся в полном объеме», — ответили в ведомстве. Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что в правительстве Ямала планируют оптимизировать госструктуры. Помимо «Объединения по экономическому развитию КМНС», ожидается сокращение штата «Центра развития внешних связей ЯНАО» при профильном департаменте, возглавляемом заместителем губернатора Александром Мажаровым.