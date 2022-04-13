В деревне Веснина пересох последний колодец Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Жители деревни Веснина Тобольского района (Тюменская область) вынуждены пить воду из реки, так как единственный в населенном пункте колодец пересох. Пост об этом был размещен в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В деревне Веснина всю зиму нет питьевой воды. Есть колодец, но в нем в этом году нет воды. Люди, кто с города, привозят себе, а есть те, кто и всю зиму с речки пьет», — пишет анонимный автор поста.

В комментариях к посту тюменцы предлагают, как можно поскорее решить сложившуюся ситуацию. «Сколько метров до воды, может проще скважину пробурить», — предлагает Виктор Гусев. «Пишите в соответствующие инстанции и решайте эту проблему коллективно. Население, должно жить в комфортных условиях, как минимум, а тут полное отсутствие технологического прогресса и комфортных условий жизни», — прокомментировал Енсоб Кефлинов. «Африка на минималках», — подытожил Максим Курманбакиев.

В пресс-службе администрации Тобольского района сообщили, что в деревне Веснина есть колодец общего пользования глубиной 12 метров. Вода в нем тоже есть. «В этом году в Тобольском районе запланированы ежегодные работы по корректировке схем системы водоснабжения. Помимо колодца, в деревне есть водонапорная башня, которая будет также внесена в план корректировки коммуникаций», — прокомментировали в пресс-службе. Кроме того агентству рассказали, что в деревне имеется скважина, которая используется летом.

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